الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع الحرارة مع ضباب.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الاحد

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الاحد، موضحًا أن الطقس صحوًا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً نهاراً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وحتى صباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

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رياح شمالية غربية 
وأ وأضاف المركز، أن والرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية / 20 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/ساعة، على أن يكون الموج خفيف في الخليج العربي ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 10:08 والثاني عند الساعة 20:44، وأن بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:12 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 06:59 والثاني عند الساعة 00:00.

درجات الحرارة 
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:
أبو ظبي 37 24 85 30
دبي 38 24 75 25
الشارقة 37 23 80 35
عجمان 36 23 80 35
أم القيوين 36 21 75 30
رأس الخيمة 37 22 70 25
الفجيرة 36 26 70 35
العـين 40 21 75 30
ليوا 41 20 80 35
الرويس 37 24 80 30
السلع 39 23 80 25
دلـمـا 36 24 85 30
طنب الكبرى 36 22 80 30
طنب الصغرى 36 22 80 30
أبو موسى 36 22 85 25

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