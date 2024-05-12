الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 3 مستوطنين في سقوط صاروخ على عسقلان

بوابة الوفد الإلكترونية

افادت قناة القاهرة الإخبارية -في خبر عاجل نقلا- عن هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 3 مستوطنين في سقوط صاروخ على عسقلان.

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كارثة إنسانية تهدد غزة: مخزون الطعام سينفذ (فيديو)

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بايدن: هدنة غزة مُمكنة لكنها مشروطة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء السبت، باستشهاد، 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على منازلهم بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وحي الصبرة بمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت 9 شهداء وعدد من الجرحى بينهم طفلة، جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزل عائلة اللوح في مخيم دير البلح.

وأضافت أن القصف أدى لتدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.

يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

عائلات فلسطينية تفر من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.

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