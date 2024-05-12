محمد رمضان يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل (صور)

حرص الفنان محمد رمضان على حضور حفل زفاف "فرح" ابنة نقيب المهن التمثيلية مصطفى كامل، وأدى عدد من أغانيه الشهيرة ومنها أغنية "انساي" التي شاركه في تأديتها العريس وسط تفاعل وحماس كبير من الحاضرين.

ولم يكن محمد رمضان هو الوحيد الذي حرص على مشاركة مصطفى كامل فرحته بإبنته حيث حضر عدد كبير من الفنانين ، وأبرزهم الكينج محمد منير الذي كان حضوره بمثابة مفاجأة للحضور.

وحضر حفل الزفاف أيضًا أصدقاء مصطفى كامل المقربين من النجوم ومنهم الفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، واعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.

مصطفى قمر في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

وأدى النجم مصطفى قمر أغانيه الشهيرة وسط أجواء الفرح منها: السود عيونه وجات تصالحني، كما غنى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، مع رقص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، كما افتتح الفنان مدحت صالح حفل الزفاف بغناء أغنيته الشهيرة وأول أغنية في الحفل "بنتي وحبيبتي" .

عقد قران ابنة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل

احتفل مصطفى كامل بعقد قران ابنته في الثاني من مايو، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعقد قران ابنة مصطفى كامل اشيخ رمضان عبد المعز، بحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحلمي عبد الباقي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مجموعة من نجوم الفن وأصدقاء مصطفى كامل ومنهم الفنان مصطفى قمر، حمادة هلال، إيهاب توفيق، إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيية وأيمن عزب.