محمد منير يفاجئ حضور حفل ابنة مصطفى كامل بغناء عروس النيل (صور)

تفاجئ حضور حفل زفاف "فرح" ابنة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بحضور الكينج محمد منير ،حيث ظهر بعد طول غياب بسبب حالته الصحية .

وحرص الجميع على الذهاب إليه ومصافحته ومنهم النجم مصطفى قمر الذي سارع بتقبيل رأسه ، والراقصة دينا التي بدت في غاية السعادة أثناء التقاط الصور معه، كما وحرص الفنان مصطفى كامل على مرافقة الكينج فور وصوله قاعة الزفاف وقام بتحية المتواجدين منهم المنتج محسن جابر.

وقدم "منير" بغناء أغنيته "عروس النيل" إهداءًا للعروسين وسط تفاعل الحاضرين بحفل الزفاف.

وحضر حفل الزفاف أصدقاء مصطفى كامل المقربين من النجوم ومنهم الفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، واعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.

وأدى النجم مصطفى قمر أغانيه الشهيرة وسط أجواء الفرح منها: السود عيونه وجات تصالحني، كما غنى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، مع رقص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، كما افتتح الفنان مدحت صالح حفل الزفاف بغناء أغنيته الشهيرة وأول أغنية في الحفل "بنتي وحبيبتي" .

عقد قران ابنة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل

احتفل مصطفى كامل بعقد قران ابنته في الثاني من مايو، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعقد قران ابنة مصطفى كامل اشيخ رمضان عبد المعز، بحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحلمي عبد الباقي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مجموعة من نجوم الفن وأصدقاء مصطفى كامل ومنهم الفنان مصطفى قمر، حمادة هلال، إيهاب توفيق، إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيية وأيمن عزب.

من هو مصطفى كامل

هو مغني ومؤلف أغانى، وشاعر مصري، ونقيب نقابة المهن الموسيقية منذ 11 من شهر أكتوبر سنة 2022، وذلك بعد إستقالة هاني شاكر من رئاسة نقابة المهن الموسيقية المصرية.