بنتي وحبيبتي.. مدحت صالح يفتتح زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية مؤثرة (صور)

أقيم مساء أمس السبت حفل زفاف “فرح” ابنة الفنان مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم الفنان مدحت صالح الذي حرص على غناء أغنيته الشهيرة وأول أغنية في الحفل "بنتي وحبيبتي" .

مصطفى كامل ومدحت صالح والعروس فرح

وأدى النجم مصطفى قمر أغانيه الشهيرة وسط أجواء الفرح منها: السود عيونه وجات تصالحني، كما غنى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، مع رقص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.

اطلالة العروس فرح مصطفى كامل

مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته بالمزمار البلدي فى مسجد الشرطة

وحضر حفل الزفاف أصدقاء مصطفى كامل المقربين من النجوم ومنهم الفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، واعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.

مصطفى كامل مع ابنته وابنه

إطلالة ابنة مصطفى كامل في حفل زفافها

وظهرت العروس "فرح" بفستان زفاف أنيق مناسب لقوامها حيث ارتدت فستانًا مطرزا ومرصعًا بالألماس من تصميم أحمد العقاد ، كما اختارت لشعرها البني الطويل تسريحة بسيطة حيث تركه مصمم الشعر"ميدو رشاد" منسدلًا على كتفيها بنعومة وانسيابية، كما اختارت الميكب ارتيست" زينة النجار" مكياجًا بسيطًا ملائم لها ولإطلالتها الملكية.

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العروس فرح وعريسها

فرح ابنة نقيب المهن الموسيقية

عقد قران ابنة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل

احتفل مصطفى كامل بعقد قران ابنته في الثاني من مايو، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وعقد قران ابنة مصطفى كامل اشيخ رمضان عبد المعز، بحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحلمي عبد الباقي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مجموعة من نجوم الفن وأصدقاء مصطفى كامل ومنهم الفنان مصطفى قمر، حمادة هلال، إيهاب توفيق، إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيية وأيمن عزب.

من هو مصطفى كامل

هو مغني ومؤلف أغانى، وشاعر مصري، ونقيب نقابة المهن الموسيقية منذ 11 من شهر أكتوبر سنة 2022، وذلك بعد إستقالة هاني شاكر من رئاسة نقابة المهن الموسيقية المصرية.