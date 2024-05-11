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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح محسن يقود تشكيل المصري أمام بيراميدز

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر دوري "نايل" لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة المصري البورسعيدي أمام بيراميدز في تمام السابعة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب "برج العرب".

تشكيل المصري أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمود جاد

 الدفاع: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسين السيد

الوسط: محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف.

 الهجوم: صلاح محسن.

بدلاء المصري:

عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسن علي ، غيلاس جناوي، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.

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