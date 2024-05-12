التوتر يؤثر سلبًا على الأجنة الذكور

أوضحت نتائج دراسة أجراها باحثون في مستشفى جامعة أودنسه في الدنمارك ارتفاع هرمون الإجهاد الكورتيزول خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل قد يؤدي في تراجع معدل ذكاء الأطفال الذكور ، وفقًا لميديكال اكسبريس.

والمثير للدهشة أن مستويات الكورتيزول في الدم لا ترتبط بمعدل ذكاء الإناث، ولكن ارتفاع مستوياته ن في بول الحامل أدى إلى تحسين درجات ذكائهن.

و تسلط النتائج الضوء على الدور المهم للكورتيزول في نمو الجنين الذكر، حيث يعتبر التعرض قبل الولادة للكورتيزول ضرورياً لنمو الجنين ويعتقد أنه يؤثر على الوظيفة الإدراكية لدى الأطفال.

وخلال الحمل، تزيد مستويات الكورتيزول، وتفرز الحوامل بإناث كمية أكبر من الكورتيزول مقارنة مع الحوامل بالذكور.

ومع ذلك، يوجد إنزيم في المشيمة اسمه 11β ينظّم كمية الكورتيزول التي تصل إلى الجنين بتحويله إلى شكله غير النشط المعروف بالكورتيزون.

لإجراء الدراسة، حلل الباحثون البيانات عن مستويات الكورتيزول والكورتيزون لدى 943 حامل خلال الثلث الثالث من الحمل، وبيانات اختبارات ذكاء أطفالهن في الـ7.

وأظهرت النتائج أن الفتيات قد يتمتعن بحماية أكبر من خلال نشاط المشيمة، في حين قد يكون الذكور أكثر عرضة للتعرض قبل الولادة للكورتيزول الفسيولوجي للأم.

نصائح للتغلب على التعب والارهاق خلال الحمل

في المرحلة الأولى من الحمل، وتحديداً في الأشهر الثلاثة الأولى، تشعر الحامل بالنعاس المستمر والتعب. وتعتبر هذه المسألة طبيعية لأن الجسم يعتاد على وجود الجنين ونموه.

التقليل من العمل.

النوم لمدة ثماني ساعات ليلاً.

الراحة والاسترخاء عند الشعور بالتعب أو التوتر.

النوم على الجهة اليسرى.

ممارسة رياضة خفيفة كالمشي والسباحة.