عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يبدأ إجراءات الترشح في السباق الرئاسي
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة تحذر من الحمل قبل الـ18 عامًا وبعد الـ 35 عامًا

الحمل
الحمل

 نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتحذر السيدات من الحمل بعد سن الـ30، وكتبت: “احذري الحمل بعد سن الـ35”.

 تحذيرات وزارة الصحة للسيدات:

 وأكدت وزارة الصحة، أن الحمل عقب تخطي سن الـ35 من الممكن أن يعرضك لمشاكل عديدة من بينها:

 ــ تسمم الحمل

 ــ ارتفاع الضغط 

 ــ الإصابة بمرض السكر

 ــ النزف قبل الولادة

 ــ تعسر الولادة

 ــ انفجار الرحم

 ــ النزف بعد الولادة

 حذرت وزارة الصحة والسكان السيدات من الحمل بعد سن الـ 35 عامًا وذلك لأن السيدات يتعرضن لمضاعفات ومشكلات صحية كبيرة.

 

 وأوضحت وزارة الصحة، أن هناك عددًا من الإرشادات التي تضمن سلامة الحمل، ألا يحدث الحمل قبل سن الـ18 عامًا، وألا يحدث الحمل بعد سن الـ35 عامًا، وأن يكوون هناك مباعدة أي فترة زمنية بين الحمل والحمل الآخر بفترة زمنية لا تقل على 3 سنوات، وألا يحدث الحمل أكثر من 3 مرات.
 

مواد متعلقة

وزير الصحة يستقبل سفير مصر لدى جيبوتي

منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي الكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تفوز بالجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية"

تدريب على كتابة الأبحاث والنشر العلمى فى الصحة بالفيوم

السفير خير: مبادرة نبض العرب للسودانيين هدفها التصدي للمشاكل التي تواجههم خاصة الصحة والتعليم

الصحة العالمية: كورونا لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا بسبب السلالات والمتحورات الجديدة
الجريدة الورقية