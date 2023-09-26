الصحة تحذر من الحمل قبل الـ18 عامًا وبعد الـ 35 عامًا

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتحذر السيدات من الحمل بعد سن الـ30، وكتبت: “احذري الحمل بعد سن الـ35”.

تحذيرات وزارة الصحة للسيدات:

وأكدت وزارة الصحة، أن الحمل عقب تخطي سن الـ35 من الممكن أن يعرضك لمشاكل عديدة من بينها:

ــ تسمم الحمل

ــ ارتفاع الضغط

ــ الإصابة بمرض السكر

ــ النزف قبل الولادة

ــ تعسر الولادة

ــ انفجار الرحم

ــ النزف بعد الولادة

حذرت وزارة الصحة والسكان السيدات من الحمل بعد سن الـ 35 عامًا وذلك لأن السيدات يتعرضن لمضاعفات ومشكلات صحية كبيرة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن هناك عددًا من الإرشادات التي تضمن سلامة الحمل، ألا يحدث الحمل قبل سن الـ18 عامًا، وألا يحدث الحمل بعد سن الـ35 عامًا، وأن يكوون هناك مباعدة أي فترة زمنية بين الحمل والحمل الآخر بفترة زمنية لا تقل على 3 سنوات، وألا يحدث الحمل أكثر من 3 مرات.

