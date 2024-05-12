أحمد الشناوي: هدف الأهلي ضد بلدية المحلة صحيح

تحدث أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، عن حكام مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة، والانتقادات التي تعرضوا لها عقب المباراة بسبب هدف الأحمر.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أرى أن حكام مباراة الأهلي وبلدية المحلة لم يتخذوا أي قرار خطأ يؤثر على نتيجة المباراة".

وتابع: "هدف الأهلي ضد بلدية المحلة صحيح ولا يوجد فيه أي خطأ".

وأتم: "أرى أنه يجب تطوير تقنية حكم الفيديو وخط التسلل في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة لتجنب لاى أقاويل".