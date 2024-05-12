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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد الشناوي: هدف الأهلي ضد بلدية المحلة صحيح

أحمد الشناوي حكم
أحمد الشناوي " حكم دولي ساق "

تحدث أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، عن حكام مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة، والانتقادات التي تعرضوا لها عقب المباراة بسبب هدف الأحمر.

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وقال أحمد الشناوي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أرى أن حكام مباراة الأهلي وبلدية المحلة لم يتخذوا أي قرار خطأ يؤثر على نتيجة المباراة".

وتابع: "هدف الأهلي ضد بلدية المحلة صحيح ولا يوجد فيه أي خطأ".

وأتم: "أرى أنه يجب تطوير تقنية حكم الفيديو وخط التسلل في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة لتجنب لاى أقاويل".

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