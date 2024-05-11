موديست يُهدي الأهلي فوزًا مثيرًا أمام بلدية المحلة

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء التقدم في المباراة عن طريق بلدية المحلة عن طريق اللاعب ماجد هاني، المعار من الزمالك، في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، بعدما صوب الكرة بدقة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس مصطفى شوبير.

فيما تعادل الأهلي عن طريق البديل عمر كمال عبد الواحد، في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني والمباراة، بينما سجل هدف الفوز للمارد الأحمر اللاعب أنتوني موديست في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2/1.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث سيطر لاعبي الأهلي مجريات النصف الأول بشكل نسبي، حيث أضاع لاعبي الأهلي عددًا من الهجمات الخطيرة، لكن دفاع بلدية المحلة نجح في التصدي لها.

فيما كان لاعبي بلدية المحلة يحاولون التواجد الرد على الهجمات الحمراء، حيث كانوا يلعبون على الهجمات المرتدة المعاكسة، وأهدروا أكثر من فرصة للتقدم في نتيجة المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.