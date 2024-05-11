ضياء السيد ينتقد الأهلي: مباراة المحلة بروفة جيدة قبل نهائي أفريقيا

أعرب ضياء السيد، نجم الأهلي السابق عن سعادته بالانتصار الأهلي المثير على بلدية المحلة في الدوري، لافتا إلى أن هذا الانتصار سيساهم في رفع الروح المعنوية للفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق النادي الأهلي بصعوبة على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، جرت في استاد المحلة.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "النادي الأهلي بدأ المباراة بتشكيل متميز، وجميع المشاركين كانوا عناصر أساسية ولكن الرتم كان ضعيفًا وكان هناك ثقة زائدة لدى اللاعبين".

وواصل: "الأهلي استحوذ على الكرة ولكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى بلدية المحلة، والبلدية لعب بشكل دفاعي أمام الأهلي عكس مبارياته السابقة".

وأشار: "عبد الرؤوف لعب أمام الأهلي بشكل جيد، ولو خاض المباريات المتبقية بنفس الأداء والخطة أمام الأهلي سيتواجد في مركز متميز في الدوري".

وأضاف: "المحلة قدم مباراة جيدة أمام الأهلي ولعبوا على التحولات بشكل كبير ونجحوا في ذلك وكانوا ندًا قويًا أمام الأهلي".

وأختتم: "الأهلي ظهر بشكل متراخي في الشوط الأول، واللاعبين كانوا يتوقعون تسجيل هدف في أي وقت لذلك تمت معاقبتهم، وتغييرات كولر أثرت بشكل كبير على مجريات اللقاء".