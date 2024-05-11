الأحد 12 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال العدل: الزمالك أصبح لديه شخصية مع جوميز

جمال العدل
جمال العدل

قال جمال العدل، المنتج السينمائي، أن مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، ستكون صعبة لكن الأبيض لديه الامكانيات لتحقيق اللقب.

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تقسيمة قوية في مران الزمالك

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عبد الواحد السيد يتفقد ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان

أضاف العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع مع أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يستحق لقب الكونفدرالية هذا الموسم، ونتمنى أن يكون اللاعبين والجهاز الفني في كامل تركيزهم أمام نهضة بركان المغربي".

وتابع: "الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين المميزين وأصبح يلعب كرة قدم جماعية مع البرتغالي جوزيه جوميز والفريق يقدم أداء مميز وأصبح له شكل وشخصية داخل الملعب".

وواصل: "بغض النظر عن نتيجة مباراة سموحة ولكن جوميز يقدم أداء فني مميز مع الفريق ولمساته واضحة، وأصبح هناك انسجام بين اللاعبين خلال الفترة الماضية".

وتابع: "بشكل عام سعيد للغاية من الروح المتواجدة بين اللاعبين سواء القدامي أو الجدد ولا يوجد خلافات على الاطلاق عكس ما يصدره بعض وسائل الإعلام".

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