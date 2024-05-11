السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الواحد السيد يتفقد ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان

فريق الزمالك
فريق الزمالك

حرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على تفقد أرضية الملعب البلدي ببركان، قبل المران الأساسي للأبيض مساء اليوم السبت، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

txt

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مباراة نهضة بركان

txt

معين الشعباني يعلق على مواجهة الزمالك ونهضة بركان

وفي نفس الوقت حرص لاعبو الفريق على تفقد أرضية الملعب الذي سيستضيف مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

الجريدة الورقية