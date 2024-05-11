تدريب 47 من الأطقم الطبية بالفيوم على بحوث النظم الصحية

نظمت الادارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة تدريبا عن بحوث النظم الصحية وذلك فى قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة الفيوم وذلك فى اطار التعاون بين مديرية الصحة وجامعة الفيوم وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم .

حضر التدريب 47 من العاملين بالفريق الطبى والمهتمين بالبحث العلمى وقسم الابحاث الاكلينيكية بالمديرية , وتناول التدريب موضوعات انواع المشكلات البحثية - مقدمة عن النظام الصحى ومكوناته وكيفية تقييمه - اساسيات بحوث النظم الصحية وكيفية كتابة التقارير الخاصة بها - كيفية قياس النظم الصحية - ادوات جمع البيانات - نماذج تطبيقية .

قام بالتدريب اساتذة قسم الصحة العامة بالكلية الدكتورة وفاء يوسف --استاذ و رئيس قسم الصحة العامة بالكلية والدكتورة اسماء يونس والدكتورة شيماء مبروك والدكتور محمد مسعود واستمر التدريب لمدة 3 ايام بمدرج الصحة العامة.

جولة لوكيل وزارة الصحة بالفيوم

وفى وقت سابق قام الدكتورسامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه هالة احمد -مدير ادارة التمريض ومتولى سعد -مدير ادارة الشئون الادارية بالمديرية و الدكتور مروان دياب -عضو مكتب الدعم الفنى بالمرور على مستشفى طامية و وحدتين بطامية و4 وحدات بسنورس .

بدأ الجولة بالمرور المفاجئ على مستشفى طامية وذلك فى حضور الدكتورة نشوى رحيم -مديرة المستشفى و ادارة طامية الصحية وقام والفريق المرافق بتفقد قسم قسطرة القلب وناقش مع الدكتور احمد نجيب -رئيس قسم قسطرة القلب وادارة المستشفى اللائحة الجديدة والتنسيق مع الجامعة من اجل اجراء العمليات الجراحية الكبرى ، كما قام بسؤال بعض المرضى عن الخدمة المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.كما تفقد اقسام العناية و الحضانات والاطفال و النسا والتوليد والباطنة للاطمئنان على سير العمل .

بعد ذلك توجه والفريق الى المركز الطبى بطامية حيث كان يعقد اجتماع لاطباء التكليف الجدد قبل توزيعهم و بدء العمل بوحدات الرعاية الاولية , وبعدها قام بتفقد الاستقبال والطوارئ وعيادة الاسنان وغرفة التعقيم وتنظيم الاسرة و مبادرة فحص المقبلين على الزواج وقد اثنى على سير العمل بها و الاقبال عليها.

و قام بالمرور على وحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية الصحية حيث تفقد المعمل وتنظيم الاسرة والاسنان وقد اشاد بتواجد اطباء الاسنان وكذلك الصيادلة ،كما تفقد مكتب التطعيمات وامر بصرف مكافأة مالية للممرضة سحر صبحى عبد العزيز -ممرضة التطعيمات لكفاءتها العلمية.

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