FORBES تختار «يحيى زكريا» و«أحمد شنن» من ضمن أفضل ١٠٠ شخصية سياحية بالشرق الأوسط

اختارت مجلة FORBES المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.. كأحد أفضل 100 شخصية من قادة السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2024.. انضم زكريا إلى مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عام 2021، وتولى قيادة الشركة القابضة لمصر للطيران فى أكتوبر 2022. فيما تسير الشركة رحلات إلى 79 وجهة عبر 52 دولة، وتملك أسطولًا مكونًا من 81 طائرة. فى عام 2023، ارتفع عدد الرحلات التى سيرتها الشركة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022، ونقلت 9.8 مليون مسافر، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق. كما سيرت 1,249 رحلة شحن إلى 31 دولة، ونقلت حمولة تزن 129٫034 طنًا. يتمتع زكريا بخبرة تمتد إلى 38 عامًا فى مجال قيادة وهندسة الطائرات، منذ انضمامه إلى القوات الجوية المصرية عام 1984. فيما يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لكل من الاتحاد العربى للنقل الجوى، واتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA).

وتحتفل الشركة الوطنية مصر للطيران بعيدها الـ٩٢ هذا العام كأعرق شركة طيران فى أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط وإحدى كبريات شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وتلعب دورًا بارزًا فى زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الراهنة..

على جانب آخر إختارت FORBES الطيار أحمد شنن الرئيس التنفيذى لشركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى والذراع الاقتصادى للشركة الوطنية مصر للطيران.. كأحد أفضل 100 شخصية من قادة السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط خلال 2024.. وتلعب إيركايرو الذراع الاقتصادى لوزارة الطيران المدنى، وإحدى كبريات شركات الطيران منخفضة التكاليف بمنطقة الشرق الأوسط، دورًا بارزًا فى زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الفترة الراهنة.