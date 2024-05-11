ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية في الليجا

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره غرناطة بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وكان ريال مدريد قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني "لا ليجا" لهذا الموسم، بالإضافة إلى تأهله للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

جاءت أهداف ريال مدريد الأربعة عن طريق خوسيلو، وإبراهيم دياز هدفين، وأردا جولر.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 90 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بينما جاء غرناطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة.