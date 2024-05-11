السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية في الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على نظيره غرناطة بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان ريال مدريد قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني "لا ليجا" لهذا الموسم، بالإضافة إلى تأهله للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

جاءت أهداف ريال مدريد الأربعة عن طريق خوسيلو، وإبراهيم دياز هدفين، وأردا جولر.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 90 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بينما جاء غرناطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

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