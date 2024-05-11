مانشستر يونايتد يُفكر في رحيل أونانا

أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي ربما يضحي بحارسه الكاميروني اونانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و يسمح له بالرحيل بعيدا عن قلعة أولد ترافورد حال نجاح ادارة الشياطين الحمر في التعاقد مع حارس ريال سوسيداد الاسباني اليكس ريميرو .

وكان اندرية اونانا قد تعاقد في بداية الموسم الحالي مع مانشيستر يونايتد قادما من نادي أنترميلان الايطالي خلفا لحارس مانشيستر يونايتد الكبير الاسباني ديفيد دي خيا الا ان ارقام الحارس الكاميروني مؤسفة للغاية مع الفريق الانجليزي حيث سكن شباك الحارس الكاميروني 55 هدفا في الدوري الانجليزي فقط وهو ما وضع عليه الكثير من علامات الاستفهام على الرغم من اشادة ايريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشيستر يونايتد بأمكانيات اونانا في التمرير وبناء الهجمة مع خط الدفاع .

على جانب اخر فأن اليكس ريميرو حارس ريال سوسيداد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من 33 مباراة خاضها مع الفريق الباسكي في الدوري الاسباني وهو ما جعل ادارة مانشيستر يونايتد تفكر في ضم الحارس الاسباني خاصة وان لديه شرطا جزائيا في تعاقده يبلغ 70 مليون يورو .

وفي حالة ضم اليكس ريميرو وفقثا لتقارير صحفية انجليزية فأن الباب سيكون مفتوحا لرحيل اونانا .

يذكر ان مانشيستر يونايتد يحتل المركز الثامن في الدوري الانجليزي وهو الترتيب الاسوأ لمانشيستر يونايتد منذ سنوات بعيدة ولم يفز في اخر سبع مباريات في الدوري الانجليزي سوى في مباراة واحدة كانت على متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد ولذلك فأن ادارة اليونايتد تسعى جاهدة لتعديل مسار الفريق في الموسم المقبل .