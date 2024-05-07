رئيس جامعة حلوان يشهد احتفالية أعياد شم النسيم (صور)

احتفلت جامعة حلوان بأعياد شم النسيم في احتفالية كبرى بكلية السياحة والفنادق برعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وحضر الاحتفالية نواب ومستشاري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بكلية السياحة والفنادق تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، الدكتور سامح جمال وكيل الكلية.

جاء ذلك تأكيدًا على أن شم النسيم، الذي يعد أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ منذ قدماء المصريين قبل نحو 5000 عام، وهو مهرجان وطني وليس دينيًا، يجسد التراث الحضاري المصري العريق.

رئيس جامعة حلوان: شم النسيم من رموز هويتنا الوطنية

احتفالية جامعة حلوان

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بالاحتفال اليوم بأعياد شم النسيم التي تعد رمزًا من رموز هويتنا الوطنية وتراثنا الأصيل.

احتفالية جامعة حلوان

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن المصريين القدماء عرفوا هذا المهرجان منذ آلاف السنين، محتفلين بقدوم فصل الربيع، وإنها مناسبة نستلهم منها قيم التجدد والخصب والعطاء، ونستمد فيها الأمل بمستقبل أفضل لارضنا الغالية وشعبنا العظيم.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم متمنيا لمصر وشعبها وأسرة الجامعة ومنسوبيها مزيد من التقدم.

احتفالية جامعة حلوان

احتفالية جامعة حلوان

احتفالية جامعة حلوان

احتفالية جامعة حلوان

احتفالية جامعة حلوان



رئيس جامعة حلوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بالقاهرة والأخوة الأقباط في مصر، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا و أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن جميع الأديان رسالتها المحبة والسلام، و أن المصريين بجميع طوائفهم كيان واحد تدعمه أواصر المحبة و الأخوة تحت مظلة الوحدة الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان