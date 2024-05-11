كيشو بعد التأهل لباريس: مشوار التأهل كان صعبا وسأستعد بقوة لتكرار انجاز طوكيو

أعرب محمد إبراهيم كيشو البطل الأوليمبي فى المصارعة وصاحب برونزية اولمبياد طوكيو عن سعادته بالتأهل بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 بعد فوزه علي بطل كازاخستان فى مباراة تحديد المتأهل الي اولمبياد باريس فى التصفيات المؤهلة للاولمبياد التى ناقيمت بتركيا

واكد كيشو ان مشوار التأهل كان صعب بسبب العديد الاصابة التى لحقت بي عقب اولمبياد طوكيو الاخيرة لكن الحمد لله استطعت العودة مرة اخرى بقوة وحققت ذهبية دورة الالعاب الافريقية بغانا وكلل الله مجهودي وتعبي طوال الاشهر والسنوات الماضية بالتأهل الى اولمبياد باريس القادمة

وقدم كيشو الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الاوليمبية ومسئولوا البنك الاهلي المصري الراعي السمي له على دعمهم الدائم و المستمر ولعبوا دورا كبيرا في التأهل منذ بداية الرعايه عام ٢٠١٨ بالاضافة الى مسؤولو كريد وروابط الرياضية على دعمهم الكبير خلال الفترة الماضية ووقوف الجميع بجانبي والحمد لله كنت عند حسن ظن الجميع بي

وقال بطل مصر الاوليمبي ان الفترة المقبلة ستكون فى غاية الصعوبة مؤكدا انه سيتسعد بقوة لاولمبياد باريس من اجل تحقيق ميدالية اخرى مثل ما حقق الميدالية البرونزية فى طوكيو 2020