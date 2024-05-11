الهلال يتوج بالدوري السعودي بعد الفوز على الحزم برباعية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، بعد الفوز على نظيره الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان الهلال يحتاج للفوز أو التعادل خلال مواجهة الحزم اليوم، وذلك من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي للموسم الجاري.

جاء هدف التقدم في المباراة عن طريق الهلال من خلال ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 15، بينما تعادل الحزم في الدقيقة 34 من خلال فايز سليماني، بينما عاد أحمد الجويد هدف التقدم للهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

وعاد ميتروفيتش لتسجيل الهدف الثالث للهلال، فيما أحرز سافيتش الهدف الرابع للأزرق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط بتقدم الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل الهلال للنقطة 89 في ترتيب الدوري السعودي قبل 3 جولات من نهاية دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024، بينما يحتل الحزم المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

وكان الهلال قد بدأ مباراة الحزم، بالتشكيل، التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني- على البليهي- كاليدو كوليبالي ــ سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم- ألكسندر ميتروفيتش- ميشايل ديلجادو.