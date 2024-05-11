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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي بالقوة الضاربة أمام بلدية المحلة في الدوري

الأهلي
الأهلي

كشف المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة ‏الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.‏

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تشكيل بيراميدز أمام المصري.. فتحي وصبحي يقودان الهجوم

ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام بلدية المحلة في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب المحلة.

تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.                                            

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد. 

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