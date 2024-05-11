استقرار سعر الذهب في مصر.. وعيار 24 بـ3560 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، استقرارا بختام التعاملات في الأسواق المحلية والصاغة، عند آخر تراجع سجله المعدن الأصفر لـ سعر الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهًا، وفقًا للتحديثات الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18

2682.9 جنيه للبيع مقابل 2670 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

3130 جنيهًا للبيع مقابل 3115 جنيها للشراء.

عيار 24

3577.1 جنيه للبيع مقابل 3560 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25040 جنيها.

سعر المصنعية

وتختلف أسعار الذهب من محل لاخر، وتكون هذه القيمة على كل المشغولات الذهبية والسبائك، والتي تختلف بشكل مستمر حسب العرض والطلب بالأسواق المحلية والعالمية وتتراوح قيمة المصنعية بين 100 و150 جنيها للجرام.

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب عالميا استقرارا عند 2361 دولارًا للبيع مقابل 2360 للشراء.

سعر سبيكة الذهب في مصر

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام قيمة: 3588 جنيهًا بدون مصنعية، و2.5 جرام قيمة: 8970 جنيهًا، و5 جرامات قيمة: 17940 جنيهًا، و10 جرامات قيمة: 35880 جنيها.