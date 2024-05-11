المؤبد لمساعد سائق معدات ثقيلة لاتهامه بقتل شخص فى شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لمساعد سائق معدات ثقيلة، لاتهامه بقتل شخص، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13343 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3015 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد أ د"، 26 سنة، مساعد سائق معدات ثقيلة، مقيم قرية منية شبين القناطر دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لأنه في يوم 19 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "مصطفى.م"، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى تعدي عليه بالضرب مسدداً له عدة طعنات بمنطقتي الصدر والرقبة، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.، كما أحرز سلاحا أبيض سكين" بغير مسوغ قانوني.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه كان بين المتهم والمجني عليه خلافات سابقة، فعقد المتهم النية على إزهاق روح المجني عليه، وأحضر سلاح أبيض "سكين"، واختبأ بأحد المناطق إلى أن ظفر بالمجني عليه، وسدد له عدة طعنات بالصدر والرقبة، فخر صريعا في دمائه وفر هاربا، حتي تمكن رجال المباحث من ضبطه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.