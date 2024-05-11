أهالي "أبو حسان" بالشرقية يستغيثون برئيس الوزراء لتغطية ترعة "الشحات عمران"| صور

بعد تقاعس المسئولين وانتشار الأمراض..

مأساة حقيقية يعيشها أهالي قرية أبو حسان التابعة لمركز ههيا في محافظة الشرقية منذ سنوات طويلة دون أدني أهتمام من الأجهزة المختصة وكأنهم ليسوا مواطنين لديهم حقوق كفلها لهم الدستور والقانون، وذلك بسبب أهمال وتقاعس المسئولين عن تغطية ترعة "الشحات عمران" وإنشغالهم في أحاديث وتصريحات إعلامية لا تغني ولا تسمن من جوع هدفها الأول هو الشو الإعلامي من أجل البقاء في المنصب دون خدمة حقيقة تقدم لرفع المعاناة عن كاهل للمواطنين.

حيث تعانى قرية أبو حسان التابعة لمركز ههيا من وجود ترعة "الشحات عمران" والتى تخترق الكتلة السكنية، وتمر بمحازاة مدرسة الشهيد "حمدي حسين السيد" للتعليم الأساسي، مما يعرض تلاميذ المدرسة وأطفال القرية للسقوط والغرق في الترعة، إلي جانب أنتشار الحشرات والأوبئة والأمراض والروائح الكريهة لما تحوية الترعة من قاذورات وقمامة وحيوانات نافقة، بالإضافة إلي قيام جرارات الشفط بإلقاء مياة الصرف الصحى داخل الترعة.

تقدم أهالي القرية بطلبات عديدة إلى المسئولين جميعًا وعلي رأسهم الدكتور "هانى سويلم" وزير الموارد المائية والرى، والدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، لتغطية ترعة الشحات عمران، وحاولوا مرارًا وتكرارًا أن يحصلوا على الموافقة بتغطية الترعة، والتي تمر وسط الكتلة السكنية، وبالفعل حصلوا على أكثر من تأشيرة بخصوص تغطية الترعة، إلا أن المسؤولين بالري رفضوا التغطية وأقروا أنها لا تخضع للشروط ولا تتوافق مع مواصفات التغطية، الأمر الذي أوجد حالة من الأستياء والغضب بين الأهالي كونهم يسعون لتغطيتها منذ سنوات للحفاظ على أطفالهم وأرواحهم من الغرق والأوبئة إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل بسبب قرارات مكتبية غير مدروسة وبيروقراطية لا تشعر بمعاناة الأهالي في القري الصغيرة.

يقول صالح فهمي، من سكان القرية: حدث منذ أيام وأثناء تدافع التلاميذ وقت خروجهم من باب المدرسة سقط أحد التلاميذ في الترعة والحمد الله أنقذته العناية الألهية، وقد حدثت أكثر من واقعة غرق للأطفال أعمارهم لا تتجاوز الـ 6 سنوات.

وأضاف :أن الترعة تحولت إلي مقلب للقمامة والحشرات والحيوانات والطيور النافقة مما تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وأصبحت مرتعاً للقمامة والحيوانات الميتة وتحولت إلي أكبر ناقل للعدوى بين أبناء القرية، ناهيك عن الحشرات الناقلة للأمراض، الروائح الكريهة التي تبعث منها و تزكم الأنوف وتصل إلى المنازل، ولقد أرسلنا إستغاثات إلى كافة المسئولين، نلتمس منهم تحقيق حلم أبناء القرية وهو تغطية ترعة "الشحات عمران" للتخلص من أهم مستنقعات القمامة والأمراض لكنها ذهبت أدراج الرياح، لذلك نستغيث بالدكتور "مصطفي مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، بتغطية الترعة حفاظًَا على أرواح تلاميذ المدرسة والأطفال الصغار، وحفاظًا على الصحة العامة لأهالي القرية من هذا الخطر الداهم، رحمة بهم وبأطفالهم الصغار.