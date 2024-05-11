السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب البريميرليج بعد فوز السيتي على فولهام

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

اقترب مانشستر سيتي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما حقق الفوز على نظيره فولهام بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

txt

تشكيل الهلال أمام الحزم.. التتويج ينتظر الزعيم

txt

الزعيم الهلالي يستعد للتتويج بلقب الدوري السعودي التاسع عشر

ويتصدر مانشستر سيتي مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 85 نقطة، فيما يحل اَرسنال في الوصافة بـ 83 نقطة، فيما ليفربول يحل ثالثًا برصيد 78 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

- مانشستر سيتي، 85 نقطة.

- آرسنال، 83 نقطة.

- ليفربول، 78 نقطة.

- أستون فيلا، 67 نقطة.

- توتنهام، 60 نقطة.

- نيوكاسل يونايتد، 56 نقطة.

- تشيلسي، 54 نقطة.

- مانشستر يونايتد، 54 نقطة.

- وست هام، 49 نقطة.

- بورنموث، 48 نقطة.

- برايتون، 47 نقطة.

- ولفرهامبتون، 46 نقطة.

- فولهام، 44 نقطة.

- كريستال بالاس، 43 نقطة.

- إيفرتون، 37 نقطة.

- برينتفورد، 36 نقطة.

- نوتينجهام فورست، 29 نقطة.

- لوتون تاون، 26 نقطة.

- بيرنلي، 24 نقطة.

- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.

مواد متعلقة

نجم ريال مدريد يجدد تعاقد مع النادي لموسم جديد

معين الشعباني يعلق على مواجهة الزمالك ونهضة بركان
الجريدة الورقية