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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال أمام الحزم.. التتويج ينتظر الزعيم

الهلال
الهلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تشكيل الزعيم أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر دوري روشن لهذا الموسم 2023/2024.

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وتقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام الحزم في السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال أمام الحزم     

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني- على البليهي- كاليدو كوليبالي ــ سعود عبدالحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم- ألكسندر ميتروفيتش- ميشايل ديلجادو.

ويحتاج الهلال للتعادل أو الفوز أمام الحزم من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024، حيث يتبقى نقطة واحدة لكتيبة خورخي جيسوس على التتويج الرسمي، قبل 3 أسابيع من نهاية المسابقة.

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