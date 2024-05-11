الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى قياسي بفضل التفاؤل حيال الأرباح وخفض الفائدة

اختتم المؤشر الرئيسي في أسواق الأسهم الأوروبية التعاملات، أمس الجمعة، عند مستوى قياسي مرتفع وفي طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير، وذلك بعدما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة وعلى موسم أرباح قوي.

الأسهم الأوروبية

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية مرتفعا 0.7% مع اختتام مؤشري الاقتصادين الكبيرين ألمانيا وفرنسا الجلسة عند مستويات مرتفعة قياسية.

واستأنفت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسبها المحطمة للأرقام القياسية المرتفعة بعد توقف قصير في أبريل، إذ سجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب أسبوعية نسبتها 3% .

وأدى التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي وتيسير السياسة النقدية، من بين عوامل أخرى، إلى تحقيق مكاسب ضخمة في أسهم المنطقة منذ أواخر 2023.

وفي ما يبرز اختلاف أوروبا عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أشار بنك إنجلترا إلى خفض تكاليف الاقتراض في الصيف، بينما خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة في وقت مبكر هذا الأسبوع لأول مرة منذ 2016.

وأظهرت محاضر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في أبريل أن واضعي السياسات يفضلون بدء دورة التيسير النقدي في يونيو حزيران في الوقت الذي لا يزالون فيه واثقين من أن التضخم في طريقه للتراجع إلى 2% العام المقبل.

ومن بين القطاعات التي تصدرت المكاسب، تقدم قطاع المرافق 1.4% مع تقدم سهم شركة إنيل الإيطالية 3.8% عقب زيادة في الأرباح السياسية في الربع الأول. وصعد سهم شركة (إي.دي.بي) البرتغالية، أكبر شركة مرافق في البلاد، 3.9% بعد قفزة في صافي أرباح الربع الأول.

الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع الثالث مع ترقب بيانات التضخم

الأسهم الأمريكية

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة أمس الجمعة وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي مع تقييم المستثمرين لتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وترقبهم لبيانات التضخم الحاسمة الأسبوع المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 125.08 نقطة أو بما يعادل نسبته 0.32% ليصل إلى مستوى 39512.84 نقطة، فيما بلغت المكاسب الأسبوعية 2.15%.

وربح المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 8.6 نقطة أو بما يصل نسبته نحو 0.16% ليصل إلى مستوى 5222.68 نقطة، وسجلت ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.85%.

بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 5.40 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.03% ليصل إلى مستوى 16340.87 نقطة، في حين سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.15%.