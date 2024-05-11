ضبط عاطل مُتورط في سرقة حقيبة يد بقوص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في قنا من ضبط (عاطل "له معلومات ‏جنائية")، وذلك في حملة أمنية مُكبرة.

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جاء ذلك لقيامه بسرقة حقيبة يد وبداخلها (متعلقات شخصية– ختم لإحدى الهيئات ‏الحكومية) من (موظف) حال توقفه بدائرة مركز شرطة قوص وأرشد عن المسروقات.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر ‏الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة ‏لمُدانين بسرقة شخص كفيف ‏بالإكراه في البساتين. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد ‏الغفار، ‏وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل ‏النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه ‏أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة ‏البساتين سرقا ‏الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين ‏للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح.

وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني ‏عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية ‏المستدامة والتي ‏تفقده الرؤية نسبياً. ‏

وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه ‏المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر ‏أولهما سلاح ‏أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض ‏‏"مطواة". ‏

وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة ‏المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه ‏الثاني واسترداد ‏المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى ‏عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما ‏بالتعدي عليه ضرباً أيضاً. ‏

فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي ‏المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا ‏من تلك الوسيلة ‏القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء ‏على المبلغ النقدي والهاتف المحمول. ‏

واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان: ‏

أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم ‏الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف ‏ـمحاء ‏جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير ‏الطب الشرعي المرفق بالأوراق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏قدرها 35 %. ‏

كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له ‏المتهم الأول عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" وكال له ‏المتهم الثاني ‏عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ‏قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) ‏دون مُبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية. ‏