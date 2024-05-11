مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول متقدما علي فولهام بالبريميرليج

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً علي فولهام بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

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وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول بأقدام جفارديول بعد عرضية من كيفين دي بروين هزت الشباك في الدقيقة 13 .

وخاض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل الأتي ..

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، روبن دياز، مانويل آكانجي، ناثان آكي

خط الوسط: رودري، ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، إرلينج هالاند، فيل فودين.

دكة بدلاء مانشستر سيتي

أورتيجا، مورينو، جون ستونز، ماتيوس نونيز، ريكو لويس، كايل ووكر، جيريمي دوكو، خوليان ألفاريز، أوسكار بوب، سيرجي جوميز.