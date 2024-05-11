ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 17 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية ‏يمُواصلة توجيه الضربات الأمنية ‏المستمرة لضبط مرتكبى جرائم ‏الإتجار غير المشروع بالنقد ‏الأجنبي.‏

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جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم ‏الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ‏والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها ‏عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق ‏المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على ‏الإقتصاد القومي للبلاد.‏

‏ فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك ‏مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ‏العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من ‏قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة

‏(17مليون جنيه). ‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة ‏‏لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏‏إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏‏النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏‏ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على ‏المال ‏العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏‏بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع ‏الشغل لتورطه في إحداث ‏‏عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة. ‏

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ‏‏ومُصادرة الأداة المضبوطة.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد ‏الغفار ‏النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل ‏النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم ‏‏‏25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث ‏جرحاً ‏بالمجني ‏عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار ‏والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، ‏‏وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة ‏‏فاستقرت بعينه ‏اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في ‏‏تقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل ‏‏برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما ‏يعبر ‏بحالته ‏الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على ‏النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما ‏‏يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله ‏‏وإحرازه مسوغ ‏قانوني. ‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏‏بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏‏ببراءة مُتهمٍ ‏بالإتجار في المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 ‏‏يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة ‏‏أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏(الترامادول) بقصد الإتجار في غير ‏‏الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً ‏‏‏(مطواة قرن غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات ‏‏الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام ‏القائم ‏فيها، ذلك ‏أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك ‏القاضي ‏الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي ‏يقضي ‏ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن ‏‏تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية ‏‏التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة ‏العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ‏‏ومصداقيتها".‏

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور ‏‏عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد ‏‏المخدرة ‏بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من ‏‏المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه ‏‏وتقديمه للعدالة مع ‏عمله بخطورة هذا النشاط ‏والعقوبة ‏المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض ‏عليه".‏

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة ‏‏الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".‏