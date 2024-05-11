ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصر ‏إجرامي بالقاهرة ‏

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة ‏اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات ‏الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية ‏المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد ‏العناصر الإجرامية"له معلومات جنائية")تخصص نشاطهالإجرامى فى الإتجار بالمواد ‏المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة ‏نشاطه الإجرامى.‏

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته(كمية لمخدر الإستروكس وزنت

‏12 كيلو جرام –كمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلو جرام – ‏كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2 زجاجة ‏كيتامين مخدرة – عدد 5 أمبول مخدر–كمية من المواد ‏الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع–سلاح ‏أبيض).. وإعترف بقيامه بتصنيع المواد المخدرةوالإتجار بها.‏

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ‏بـ (1,2مليون جنيهتقريباً).‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة ‏لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع ‏الشغل لتورطه في إحداث ‏عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة. ‏

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ‏ومُصادرة الأداة المضبوطة.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار ‏النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم ‏‏25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً ‏بالمجني ‏عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، ‏وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة ‏فاستقرت بعينه ‏اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في ‏تقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل ‏برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر ‏بحالته ‏الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو ‏المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما ‏يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله ‏وإحرازه مسوغ ‏قانوني. ‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة ‏بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏ببراءة مُتهمٍ ‏بالإتجار في المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 ‏يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة ‏أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏(الترامادول) بقصد الإتجار في غير ‏الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً ‏‏(مطواة قرن غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات ‏الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم ‏فيها، ذلك ‏أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي ‏الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ‏ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن ‏تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية ‏التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة ‏العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ‏ومصداقيتها".‏

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور ‏عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد ‏المخدرة ‏بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من ‏المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه ‏وتقديمه للعدالة مع ‏عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة ‏المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة ‏الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".‏