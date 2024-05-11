فرص عمل واتفاقيات لتشغيل الشباب بالخارج.. حصاد وزارة العمل في أسبوع

شهدت وزارة العمل، خلال الأسبوع الأخير، نشاطًا كثيفًا لإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب بالداخل والخارج، وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.

وزير العمل يتفق على إرسال عمالة لليونان

التقى وزير العمل حسن شحاتة، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما، ليتفقوا على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كافة أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

مشروع مهني 2030

التقى وزير العمل حسن شحاتة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع اللجنة الاستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، التي اجتمعت لبحث ومناقشة ومراجعة وابداء الرأى فى مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة، تمهيداً لاعتمادها من لجنة الخبراء والمختصين الصادر بها القرار الوزارة رقم 178 لسنة 2023، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع "مهني 2030".

وقال شحاتة، إن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع "مهني 2030"، مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأكد وزير العمل حرص الوزارة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع، مما يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه "مشروع دولة " تحرص الوزراة من خلاله تنمية مهارات الشباب، وتقنين أوضاع المراكز الخاصة وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البنية المعلوماتية لسوق العمل

والتقى حسن شحاتة وزير العمل، مُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الإلكترونية لسوق العمل، وهي من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي"، والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه، بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُؤّمنة ومُتاحه مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة، وجودة المعلومات وعدم تكرارها، بما ينعكس على إتخاذ القرار المناسب، من جانب مُتخذي القرارات.

موسم حج 2024

والتقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام "الوزارة"، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على أخر التطورات بشأن العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام 2024.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وكذلك العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها، مؤكداً حرص "الوزارة" على بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، والمُشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

معايير "العمل الدولية"

أكدت وزارة العمل، حرصها على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحة أن ثقافة الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الحوار الاجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، مُثمنة كافة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية للمزيد من ترسيخ تلك "الثقافة".

وأكد إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "ifc"، بعنوان "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل "، على أهمية التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، منوهاً إلى أن مناخ العمل في مصر أرضاً خصبة نحو تحسين وتطوير أدوات سوق العمل في ظل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها في مجال التشريعات وخاصة أن وزارة العمل بصدد مناقشة وإعداد مشروع قانون العمل الجديد تماشيًا مع المعايير الدولية، بهدف تحقيق التوازن المنشود بين طرفي الانتاج"أصحاب أعمال وعمال"، والمزيد من إستقرار بيئة العمل والأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، مُثمناً التعاون مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات، خاصة مشروع " العمل الأفضل" والذي خرج حتى الآن بنتائج حقيقية ملموسة وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويمكن البناء عليها في المستقبل.

ومن ناحيته، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: نُثمن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التي بدأت منذ عام 2007 بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة من خلال برنامج العمل الأفضل.

وأضاف: نسعى إلى توحيد الجهود لتشجيع الاستثمارات في قطاعات أخرى لتعزيز ظروف عمل أفضل وخلق فرص عمل لائقة في مصر.

التدريب في برنامج الأغذية العالمي

وأعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة والتطريز، وتدريب الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية عمل الاقصر، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين فى الحصول على برامج التدريب المتاحة، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوى الهمم، ويشترط السن من 18 إلى 35 سنة، وتحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 مايو الماضيين.

وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFPالتابع لمنظمة الأمم المتحدة، و فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وإطلاق مشروع مهني 2030، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على اعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

وقال الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، بأن هذه التدريبات المجانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.