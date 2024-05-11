"المحامين العرب" ترحب بالتصويت لصالح أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

رحب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة، مؤكدا أن هذا القرار الذي طال انتظاره، هو حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات الاحتلال وما زال يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وصرح بنعيسى، أن تصويت ١٤٣ دولة لصالح القرار، يعد أكبر دليل على أن غالبية دول العالم مؤمنة بقضية الشعب الفلسطيني العادلة، مؤكدًا أن الكيان الإسرائيلي بات في مأزق أمام العالم نتيجة استمراره في احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكابه للإبادة الجماعية في قطاع غزة المنكوب واتباعه سياسة الفصل العنصري.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تراجع موقفها وتناصر الحق وأن تنصت لأصوات الشعوب الحرة الرافضة للاحتلال والمؤيدة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وأوضح بنعيسى ، أن تمزيق المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان لميثاق المنظمة، عقب التصويت التاريخي؛ هو تصرف مشين ومتوقع من كيان مارق على الشرعية الدولية.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.