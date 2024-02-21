"المحامين العرب": مجلس الأمن أصبح منصة فاشلة لإيقاف الحرب على غزة

مستنكرًا استخدام أمريكا لحق الفيتو..

أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب استنكارها الشديد لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، لمجلس الأمن الدولي، نيابة عن المجموعة العربية؛ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المنكوب.

وقال أمين عام الاتحاد النقيب المكاوي بنعيسى، إن العالم أصبح على يقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا بتمرير أي قرار يقف ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة التي راح ضحيتها آلاف الأرواح من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

وانتقد بنعيسى، نظام مجلس الأمن الدولي الذي أكد أنه يعاني من عوار شديد وواضح، موضحا أنه فقد مصدقيته وهدفه السامي وهو إحلال السلام،بعد أن أصبح منصة فاشلة لإيقاف المحتل الصهيوني عن حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ثلاث مرات ضد وقف إطلاق النار بالقطاع.

وشدد على أن مواقف الولايات المتحدة من الحرب على قطاع غزة تحول أمام إيقاف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من خمسة أشهر وتؤكد على دعمها المطلق والواضح للكيان الصهيوني.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر أخر شبر من أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.