الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اتحاد المحامين العرب: تشكيل فريق دفاع دولي عن فلسطين أمام محكمة العدل

غزة
غزة

قال المستشار شعبان حسن الجرجير عضو اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينية، أن مرافعة مصر يوم الأربعاء تركز على اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في هذه القضية وعدم شرعية الاحتلال ورفض التهجير والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

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تكليف اتحاد المحامين العرب لرفع قضايا تخص الشأن الفلسطيني

أضاف عضو اتحاد المحامين العرب في حوار مع الإعلامية إنجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc،  أنه تم تكليف اتحاد المحامين العرب لرفع قضايا تخص الشأن الفلسطيني من جرائم استيطان واعتقال وتعذيب واستهداف الصحفيين و المساجد  والمستشفيات ومراكز الايواء المحمية بموجب القانون الدولي ومنازل المدنيين الآمنين.

وأوضح  عضو اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينية، أنه تم تشكيل فريق دفاع دولي عن فلسطين والآن تتم المرافعة أمام محكمة العدل الدولية من ٥٢ دولة و٣ منظمات دولية.

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