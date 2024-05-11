اتحاد الاسكواش: مصر بها المميزات التي تجعلها محط أنظار اللاعبين حول العالم

قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن مصر بها كل المميزات التي تجعلها محط أنظار لاعبي الأسكواش الرائع حول العالم، مثل الجو الرائع والموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة، وكل ذلك يمنحها الأولوية لكي يتم اختيارها لتنظيم البطولات العالمية مثل بطولة العالم المقامة حاليا على أراضيها.

أهم الدول المشاركة أمريكا وانجلترا وماليزيا والصين وهونج كونج

أضافت «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "من أهم الدول المشاركة أمريكا وانجلترا وماليزيا والصين وهونج كونج، كما يصطحب اللاعبون مرافق أو مرافقين اثنين والجميع يستمتع بالتنظيم والجو في مصر".

مشاركة صغار اللاعبين في الأدوار التمهيدية

وتابع رئيس الاتحاد المصري للإسكواش: "هذه البطولة تضمن مشاركة صغار اللاعبين في الأدوار التمهيدية حتى يحصلوا على أرقام لتحسين ترتيبهم، وكل دولة تحاول أن تدفع الناشئين ونحن دفعنا بـ4 أو 5 لاعبين ناشئين وناشئات، تجاوز منهم لاعبان أو 3 لاعبات الأدوار التمهيدية، لكن الناشئين لا يمكنهم التأهل لأدوار متقدمة في البطولة بسبب الفروق الكبيرة مع اللاعبين الكبار".

جدير بالذكر أن بالم هيلز توقيع عقد شراكة مع رابطة محترفي الإسكواش، لرعاية واستضافة بطولة «CIB» العالم للإسكواش 2024. وتأتي استضافة البطولة لتعكس الدور الريادي الذي تلعبه بالم هيلز في تعزيز مكانة مصر الرياضية عالمياً حيث تقوم الشركة بدعم المواهب والأبطال المصريين، كما تعمل على ضخ العديد من الإستثمارات الرياضية لتطوير وتجهيز أندية ومنشآت على أعلى مستوى.

ويشارك في النسخة الحالية من بطولة «CIB» العالم للإسكواش، 64 لاعبًا من الرجال ومثلهم من السيدات يمثلون 21 دولة حول العالم وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، على ملاعب نادي بالم هيلزالرياضي بأكتوبر خلال الفترة من 9 إلى 14 مايو الحالي، على أن تقام الأدوار الإقصائية على ملعب الاسكواش الزجاجي بمتحف الحضارة خلال الفترة من13 إلى 18 مايو، ويبلغ مجموع جوائز البطولة ما يقرب من 50مليون جنية مصري وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ الرياضة، تشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين البارزين، من بينهم المصنف الأول عالميًا ، علي فرج ، والمصنفة الأولة عالميًا ، نور الشربيني ، والمصنفة الثانية عالميًا ، نوران جوهر، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين.