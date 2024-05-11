استشاري تغذية علاجية تكشف طبيعة العلاقة بين التوتر وزيادة الوزن (شاهد)

أكدت الدكتورة رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية، أن 85% من الطلاب في مصر سيزيد وزنهم، و15سيقل % سيقلون في الوزن، مشددةً على عدم وجود يوجد طالب سيظل على نفس وزنه بعد نهاية الامتحانات.

فترة الامتحانات تمثل لكل طالب نقطة فاصلة في حياته

وأضافت «نبيل»، عبر تطبيق «zoom»، مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضاية المصرية: "فترة الامتحانات تمثل لكل طالب نقطة فاصلة في حياته، وثمّة علاقة قوية للغاية بين التوتر وتغير الوزن".

هرمون التوتر يتسبب في بعض المشكلات التي تتمثل في أنه يرفع سكر الدم

ولفتت، إلى أن هرمون التوتر الذي يفرز من الغدة الفوق الكلوية في الجسم يفرز من الدهون النشوية، موضحةً أن هرمون التوتر يتسبب في بعض المشكلات التي تتمثل في أنه يرفع سكر الدم في جسم الإنسان، فيؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول الأنسولين سويا، ما يؤدي إلى زيادة الوزن للطلابة، وبالأخص في منطقة البطن.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات مباشرة:

يجب على الطلاب المذاكرة جيدا في ضوء خطة محكمة للانتهاء من التحصيل الدراسي.

توفير جو هاديء للأبناء للمذاكرة بعيدا عن الخلافات الأسرية والمشاحنات.

يجب المذاكرة ليلًا، لأن السهر لساعات متأخرة يقلل من كفاءة الوظائف الإدراكية للمخ، بسبب الضغط الذي يتعرض له مع قلة النوم.

ينبغي على الطلاب ممارسة التمارين للتأمل والاسترخاء

اتباع نظام غذائي جيد قبيل الامتحانات لامداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والتي تساعده على الشعور بالنشاط وتزيد من تركيز المخ وتقوي الذاكرة.

الحصول على فترات راحة منتظمة وقسط ١٥ دقيقة بعد كل مادة واخرى.

الابتعاد عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات المذاكرة وتخصيص وقت محدد لها كل يوم.

تناول المياه مما يساعد على تحسين الاداء والابتعاد عن الوجبات السريعة.

يجب تقسيم الوقت على مدار اليوم بين التحصيل الدراسي والترفيه لتجنب الشعور بالملل وإراحة المخ.

المحافظة على النوم مبكرًا والاستيقاظ للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم.

يجب على الطلاب ممارسة الرياضة، والاستحمام الدافىء قبل النوم وتأدية الشعائر الدينية.