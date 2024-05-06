استشاري تغذية تحذر من الأسماك المملحة

كشفت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، عن أشخاص يمنع عليهم تناول الأسماك المملحة بكافة أنواعها، مشددة على أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط أو من يعانون من مشكلات في الكبد أو الكلى لا يجب عليهم تناول الأسماك المملحة كي لا يعرضون حياتهم للخطر.

تناول الأسماك المملحة

وأوضحت “الصيرفي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أنه يمنع على المرأة الحامل تناول الأسماك المملحة، وذلك لا يجب تناول هذه الأسماك في احتفالات أعياد الربيع، مشددة على أن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بضغط الحمل.

وتابعت: “حال كان السمك فاسدا تصبح حياتها والجنين في خطر، كما يجب شراء الأسماك من أماكن موثوق بها"، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالنصائح الطبية والإرشادات الوقائية لتجنب التعرض الإصابة بالتسمم.

وأشارت إلى أن أبرز الأعراض التي يمكن يشعر بها المصاب، تتمثل في الحرارة وزغللة العين، وجفاف الحلق والحنجرة وصعوبة النطق والبلع والشعور بالدوار.