أسعار العملات العربية اليوم السبت.. شهدت أسعار العملات العربية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو 12.60 جنيه للشراء، ونحو 12.63 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 153.09 جنيهًا للشراء، ونحو 154.12 جنيهًا للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار العملات العربية مقابل الحنية المصري وسعر الدولار، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على ساحة اسعار مختلف السلع لاسيما اسعار العملات العربية والدولار، والتي جاءت اسعارها اليوم على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية اليوم السبت في بعض البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو12.60 جنيه للشراء، ونحو 12.63 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 153.09 جنيهًا للشراء، ونحو 154.12 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 12.88 جنيه للشراء، ونحو12.90 جنيه للبيع، وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 12.60 جنيه للشراء، ونحو 12.64 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو153.59 جنيهًا للشراء، ونحو 154.08 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 12.86 جنيه للشراء، ونحو 12.90 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم السبت ببعض البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم إلى 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.27 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.