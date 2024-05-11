إحالة 7 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق بأسيوط| تفاصيل

أجرى الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، جولة مفاجئة لتفقد سير العمل بمستشفي ابنوب المركزي، ومستشفى أسيوط العام؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المستشفيات، وبتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط..

وقام مدير الطب العلاجي بالمرور على الاستقبالات والعناية المركزة والمبتسرين والأقسام الداخلية بالمستشفيات للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بأداء الخدمة من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وخدمات معاونة..

ورافقه اثناء المرور ممثلين عن إدارات التفتيش المالي والإداري والتمريض ومكتب وكيل الوزارة..

إحالة ثلاثة اطباء من مستشفي اسيوط العام للتحقيقات

أسفرت الجولات عن إحالة مدير الاستقبال والمدير المناوب و الصيدلي الأول وأربعة اطباء ورئيسة التمريض بمستشفي ابنوب للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية، بالإضافة إلى إحالة ثلاثة اطباء من مستشفي اسيوط العام للتحقيقات بديوان المديرية.

وأكد مدير عام الطب العلاجي بأسيوط، على ضرورة متابعة الانضباط الاداري من قبل مدير المستشفي ، بما يتلاءم مع صالح العمل وصالح المرضي .