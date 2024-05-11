"التطور التاريخى للرواية" ضمن لقاءات أندية الأدب بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والأدبية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، عقد نادى الأدب بقصر ثقافة الفيوم لقاء بعنوان التطور التاريخى للرواية "الأدب الفرنسي نموذجا"، قدمها الشاعر كريم سليم، وتحدث فيه الروائي محمد جمال الدين عن تاريخ الرواية بداية من الأدب الشعبي عند الغرب والسير الشعبية مرورا بتطور الرواية واختيار نماذج من كتاب فرنسا ومنهم؛ الكسندر دوماس الأب والابن والحفيد، ثم تحدث عن رواية الكونت دى مونت كريستو، ورواية غادة الكاميليا التى شغلت الرأي العام الفرنسي لما لها من جمال خاص، ثم كان الحديث عن موبا سان أحد أهم رواد القصة القصيرة، ثم ألبير كامو، وفرنسواز ساجان وإطلالة على إبداعاتهما، وشارك الحضور ببعض المداخلات حول الأدب الفرنسي والانجليزي واليوناني.

"العمل التطوعي عطاء وتنمية".. حوار مفتوح بثقافة الفيوم

من جانب آخر، شهدت مكتبة سيلا الفرعية حوارا مفتوحا بعنوان (العمل التطوعي عطاء وتنمية) أداره شافعى جميل شافعى- موظف بالوحدة المحلية بسيلا- تحدث عن مفهوم العمل التطوعي، وأهميته حيث يسمح للأفراد بالتواصل مع الآخرين، وتقديم المساعدة مما يعزز الشعور بالانتماء والمسئولية الاجتماعية، ويعمق التفاعل بين الأفراد ويعزز التعاون والتضامن في المجتمع، كما يساهم في اكتساب المهارات وتنمية المجتمع.

وشهدت مكتبة مطرطارس يوم ثقافي متنوع تضمن محاضرة بعنوان قيمة العمل، استهلت فيها شيماء عباس-مسئول النشاط- حديثها عن العمال كقطاع هام من نسيج المجتمع وعجلة الانتاج، وأكدت على قيمة العمل قائلة أن العمل عبادة وهو ترس في عجلة النهضة، وأن بناء الحضارات والمجتمعات يقوم على الوعي بقيمة العمل، تلاها ورشة لتنفيذ مجلة حائط إشراف وتدريب شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية مناقشة كتاب الطاقة النظيفة تأليف ديفيد جيفرس، ناقشته أمينة مكتبة الطفل ماريان مدحت زكى.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.