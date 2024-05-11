موعد موقعه مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل الفريق الكروي بنادي مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا علي نظيره فولهام ظهر اليوم السبت، على ملعب "كرافين كوتاج" في افتتاحية مباريات الجولة الـ 37 وقبل الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 87 هدفًا وتلقي 33، ويتبقى له مباراة مؤجلة لم يخضها حتى الآن.

بينما يأتي فريق فولهام في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 وخسارة 16 لقاء وتسجيل 51 هدفًا وتلقي 55.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت ابو ظبي.

القنا الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 باعتبارها الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي.