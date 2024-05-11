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السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أسابيع قليلة وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤م والتي من المقرر أن تبدأ ١٠ يونيو المقبل حتى ٢٠ يوليو بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للشعبتين العلمية والادبية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات: 

يجب على الطلاب المذاكرة جيدا في ضوء خطة محكمة للانتهاء من التحصيل الدراسي. 

توفير جو هاديء للأبناء للمذاكرة بعيدا عن الخلافات الأسرية والمشاحنات. 

يجب المذاكرة ليلًا، لأن السهر لساعات متأخرة يقلل من كفاءة الوظائف الإدراكية للمخ، بسبب الضغط الذي يتعرض له مع قلة النوم.

ينبغي على الطلاب ممارسة التمارين للتأمل والاسترخاء

اتباع نظام غذائي جيد قبيل الامتحانات لامداد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والتي تساعده على الشعور بالنشاط وتزيد من تركيز المخ وتقوي الذاكرة. 

الحصول على فترات راحة منتظمة وقسط ١٥ دقيقة بعد كل مادة واخرى. 

الابتعاد عن  استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات المذاكرة وتخصيص وقت محدد لها كل يوم. 

تناول المياه مما يساعد على تحسين الاداء والابتعاد عن الوجبات السريعة. 

يجب تقسيم الوقت على مدار اليوم بين التحصيل الدراسي والترفيه لتجنب الشعور بالملل وإراحة المخ. 

المحافظة على النوم مبكرًا والاستيقاظ للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم.

يجب على الطلاب ممارسة الرياضة، والاستحمام الدافىء قبل النوم وتأدية الشعائر الدينية. 

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