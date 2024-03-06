طالبي ثانوية يبتزا فتاة إمبابة بـ صور مخلة

أصدرت مديرية التعليم بالجيزة قرارا بفصل طالبين بإحدى مدارس التعليم الثانوي، بعد واقعة اتهامهما بتهديد زميلتهما بفيديو وصور عارية لإجبارها على ممارسة الرذيلة بمنطقة إمبابة.

وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من عامل بالصاغة، يتضرر من زميلي ابنته بذات المدرسة وقيامهما بتهديدها بفيديو وصور عارية، لإجبارها على ممارسة الرذيلة بعد أن التقطت صورا وفيديو لها، وأرسلتها إلى زميلها الأول الذي أرسلها لآخر، وحرر محضرا بذلك.

تم القبض على الطالبين، وبتفتيش هاتفهما تبين وجود الفيديو والصور الخاصة بالطالبة، فتم إحالتهما للنيابة، فيما قررت الإدارة التعليمية نقلهما خارج المدرسة التي شهدت الواقعة وفصلهما.

ومن جهة أخرى احالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، شاب متهم بوضع كاميرات سرية داخل حمام بالشقق الفندقية التي يملكها بمنطقة المقطم، والقيام ابتزاز الفتيات إلى محكمة الجنايات المختصة.

كاميرات سرية في الحمام

وفي وقت سابق؛ كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة أمر بحبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة وضع كاميرات سرية لتصوير الفتيات وابتزازهن جنسيا بمقابل مالي بمنطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالمقطم، تفاصيل مثيرة في واقعة قيام شاب بوضع كاميرات سرية لتصوير الفتيات وابتزازهم جنسيا ومقابل المال بمنطقة المقطم.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه يمتلك شقة فندقية مفروشة في منطقة المقطم، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتأجيرها للطالبات أو المغتربين.

وأشار المتهم أمام النيابة العامة، إلى أنه كان يضع كاميرات سرية داخل حمام الشقة وغرف أوضة النوم، موضحا بأنه كان يحصل على الفيديوهات الخاصة بالفتيات بمجرد تركهم للشقة.

وأكد المتهم في أقواله بأنه كان يهاتف الفتيات ويقوم بابتزازهم قائلًا: «يا تنامي معايا يا أنشر فيديوهاتك على النت»، موضحا أنه كان يطلب أيضا أموالا مقابل الصمت «عملت الموضوع ده مع 30 بنت تقريبا كنت بحفظ حاجات دي على فلاشات وساعات CD».

كما أدلت إحدي ضحايا الشاب المتهم بتركيب كاميرات «سرية» بأحد الشقق الفندقية التي يملكها، في منطقة المقطم، بأقوالها أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، قائلة: «إنها بعد مغادرة الشقة تواصل معها المتهم وهددها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضحت الضحية في أقولها: أن المتهم استغل الكاميرات التي وضعها بأماكن متفرقة بالشقة والتقط صور لضحاياه وأنه أرسل لي أكثر من مرة صورًا خاصة جدا لي في أماكن متفرقة بالشقة وقت سكني هناك بغرض ابتزازي ماديا أو إقامة علاقة جنسية معه.

وكانت حررت فتاة اخري تحمل جنسية عربية محضرًا بقسم شرطة المقطم، ضد مالك شقة سكنية، بتهمة زرع كاميرات سرية بـ«الحمامات» وغرف النوم وتصوير الطالبات والفتيات المغتربات القاطنات بالشقة ملكه، لابتزازهن بالصور والفيديوهات مهددًا بفضحهن

على الفور وضع رجال مباحث المقطم خطة محكمة للإيقاع بالمتهم، طالبين من الفتاة مجاراته في طلباته ومحاولة استدراجه للقبض عليه.

ونجح رجال المباحث في القبض على «عنتيل المقطم»، وبعرضه على النيابة العامة اعترف بجريمته، وتم التحفظ على ما يفيد بقيامه بجريمة الابتزاز من صور ومقاطع فيديو ومحادثات مع ضحاياه.

وأفادت الفتاة بأنها تتعرض لواقعة ابتزاز وتهديد بفضحها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها تم تصويرها بكاميرات سرية داخل شقة فندقية قامت باستئجار غرفة بها للعيش كسكن مغتربات.