طالب ثانوي.. القبض على مرتكب حريق مصحة الإدمان بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على مرتكب حادث حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية، وتبين أنه طالب ثانوي عمره 18 عاما، وهو أحد نزلاء المصحة، حيث إنه يتلقى برنامجا للعلاج من الإدمان بها، وارتكب حادث الحريق للهروب من المصحة.

اعترافات المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

واعترف المتهم عقب ضبطه بأنه لم يكن يظن ان الامور ستتطور بهذا الشكل وكان يعتقد ان الحريق محدود قبل ان يلتهم المصحة بالكامل ويسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم مشرفة بالمصحة.

التحقيقات تكشف أن المصحة غير مرخصة

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلان عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء نشب حريق بالدور الثالث، وخلف عددا من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.

كما تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبب في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤ – ٣٠ عاما، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١ – ٤٢ عاما جرى نقلهم جميعا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.



وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.

كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قبل الجهات المعنية بالحي نظرا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.

حريق مصحة الإدمان بالإسماعيلية

كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية تلقي إخطارا، من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى مصحات علاج الإدمان بحى الأسرة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لمكان لمكان الحادث، وHسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع فى السيطرة على الحريق.

وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.