نشرة التوك شو.. صدمة بشأن تخفيف الأحمال ومشادة بسبب "تأجير الأرحام"

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا في القدس، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

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أمين الجامعة العربية يدين الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية



تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الأغخبارية” في نبأ عاجل.

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الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة



أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن مصر لديها قوة ومخزون من الخبرات والتجارب تستوعب ما يحدث في فلسطين و رفح وتضع له السيناريوهات المناسبة.

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كرم جبر: كارثة اجتياح رفح لا تقل في خطورتها عن نكبة 48 (فيديو)

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تراقب بقلق عملية رفح الفلسطينية وتريد إعادة فتح معابر غزة على الفور، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها .

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أمريكا: نراقب بقلق عملية رفح الفلسطينية وتريد إعادة فتح المعابر فوراً



أكد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه سيعاد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، قائلا:"لا أحد فوق القانون"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدمار الذي تعرض له قطاع غزة بجحم أكبر من 4 قنابل ذرية ألقيت عليه من قبل الجيش المحتل.

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مصطفى بكري: الدمار الذي تعرضت له غزة بجحم أكبر من 4 قنابل ذرية



قال حلمي طولان، نجم الزمالك منتخب مصر السابق، إن حسام حسن لا يصلح مدربا لمنتخب مصر ، معقبا: “لا أتجنى على أحد.. بتكلم بموضوعية وعلم ومنطق.. أنا أتحدث عن جوانب فنية شايفها بخبراتي من سنة ٧٩ حتى الآن"

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حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لتدريب المنتخب (فيديو)



كشف الإعلامي عمرو أديب، صدمة عن تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، قائلا: "هناك ضغط على محطات الكهرباء، وارتفاع حجم استهلاك الغاز، موضحًا أنه ليس هناك أمل أن تنتهي أزمة الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة.

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أنا آسف.. عمرو أديب يكشف عن صدمة بشأن تخفيف الأحمال (فيديو)



وقعت مشادة كلامية بيم الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوي الأسبق، الدكتور محمود سامح، كبير استشاري جراحة النساء والتوليد، بسبب النقاش حول “تأجير الأرحام”

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دكتور على نفسك.. مشادة بين عضو لجنة الفتوي وطبيب بسبب "تأجير الأرحام"

