أنا آسف.. عمرو أديب يكشف عن صدمة بشأن تخفيف الأحمال (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، صدمة عن تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، قائلا: "هناك ضغط على محطات الكهرباء، وارتفاع حجم استهلاك الغاز، موضحًا أنه ليس هناك أمل أن تنتهي أزمة الكهرباء خلال الأسابيع المقبلة.

النور هيفضل يقطع خلال الفترة اللي جاية.. أنا آسف

وقال عمرو أديب، ببرنامجه «الحكاية»، عبر قناة MBC مصر، الجمعة: «النور هيفضل يقطع خلال الفترة اللي جاية، أنا آسف، أنا بزعل، بس أنا بقولكم الحقيقة، والحقيقة دايمًا مش دمها خفيف، وده الواقع اللي إحنا فيه»

وتابع عمرو أديب الحكومة أعلنت تغيير مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، وأصبح من الساعة الثالثة عصرا إلى السابعة مساء، معلقًا في سخرية: «طبعًا في الوقت ده مفيش حاجة مهمة بتحصل في البلد».

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التنوية الصادر عن وزارة الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال لا يتضمن وقف تخفيف الأحمال، ولكن فقط هناك تغيير في جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، مشددًا على أنه في الفترة السابقة كان يتم تخفيف الأحمال بالفترة الصباحية، من الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة مساءً، ولكن مع مراعاة فترة الامتحانات نظرًا للاعتماد على التابلت والأجهزة المختلفة تم الاتفاق على أن يكون الجدول بالفترة المسائية من الساعة الـ3 عصرًا وحتى الـ7 مساءً، ويبدأ تطبيق هذا الجدول بداية من غدًا 8 مايو وحتى يوم 20 يوليو.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد يتناسب مع امتحانات الطلاب بالمدارس وينطبق على كل أنحاء الجمهورية وليس المناطق التي بها مدارس أو جامعات فقط، مشددًا على أنه قبل الانتهاء من فترة الامتحانات سيكون هناك اتخاذ قرار بشأن الفترة التالية للامتحانات، وفي حالة وجود أي تغيير بالجدول سيتم الإعلان عنه.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراءإلى أن تخفيف الأحمال مرتبط بساعات الذروة وعملية فنية دقيقة والمتخصصين لديهم تحديد الساعات الأمثل للتخفيف وهناك ساعات لابد من تخفيف الأحمال فيها.