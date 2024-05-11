شرب الشاي لا يساعد فقدان الوزن.. طبيبة تكشف التفاصيل

نصحت خبيرة التغذية ناتاليا لازورينكو بعدم الثقة في الادعاءات القائلة بأن الشاي علاج طبيعي لفقدان الوزن، قائلة إن الشاي يُنسب إليه غالبًا القدرة على التأثير على الخلايا الدهنية بطريقة خاصة.

وأشارت الطبيبة إلى أنه في الواقع لا يحدث حرق للدهون لمجرد أن الشخص يشرب الشاي، والشاي لا يؤثر على حجم الخلايا الدهنية ولا يعزز بأي شكل من الأشكال فقدان الوزن.

وأكدت لازورينكو في تعليق لموقع NEWS.ru : "إذا كان هناك نظام غذائي للشاي، فهو أسطورة واحتيال من الذين يعانون من زيادة الوزن ".

وذكرت خبيرة التغذية أن الشاي عالي الجودة يعد مصدرا ممتازا للفيتامينات (مثل فيتامينات ب)، والعناصر الدقيقة، ومضادات الأكسدة (مثل البوليفينول، التي تنشط عمليات التخلص من المكونات السامة).

ويرتبط استخدامه بالعديد من التأثيرات الإيجابية ولكن إذا كنا نتحدث عن فقدان الوزن، فإن الشاي يمكن أن يكون مفيدا فقط كمشروب موجود في النظام الغذائي، وهو مصمم بالكامل لرغبة الشخص في إنقاص الوزن.

والتدابير الشاملة مهمة لفقدان الوزن. وشدد الخبير على أن الشاي وحده لن ينقص الوزن.

لفت لازورينكو الانتباه إلى حقيقة أنه في الحالات التي يقود فيها الشخص أسلوب حياة نشطًا بدنيًا، ويتحرك كثيرًا، فإن شرب الشاي يحفز أيضًا نشاط التمثيل الغذائي العام.

ويؤثر التمثيل الغذائي النشط على امتصاص الكربوهيدرات والدهون، وهذا مهم لفقدان الوزن والبقاء رشيقاً، كما لخص خبير التغذية.

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي؟

متلازمة الأيض هي مجموعة من المشاكل التي تحدث معًا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني. تشمل تلك المشاكل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم وزيادة دهون الجسم حول الوسط ومستويات غير طبيعية من الكوليستيرول أو الدهون الثلاثية.

وجود واحد فقط من هذه الأمراض لا يعني أنك مصاب بمتلازمة الأيض. لكن هذا يعني أن لديك خطر أكبر للإصابة بمرض خطير. إذا كنت مصابًا بالمزيد من هذه الأمراض، فإن خطر حدوث مضاعفات، مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب، يرتفع أكثر.

تُعَد متلازمة الأيض شائعة بشكل متزايد، وما يصل إلى ثُلث البالغين في الولايات المتحدة. إذا كانت لديك متلازمة الأيض أو أيٌّ من مكوِّناتها، فإن التغييرات الحادة في نمط الحياة يمكن أن تؤخِّر أو حتى تمنع حدوث مشاكل صحية خطيرة.