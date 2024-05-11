أستاذ استثمار بكشف تفاصبل تأثير الحروب غير المباشرة علي اقتصادات الدول (فيديو)

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الحروب غير المباشرة تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدول.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إسرائيل اعتادت على قتل المدنيين في حروبها مع المنطقة.

وأضاف: "ليس هناك فرق كبير بين مستوي المواطن ودخله وإنفاقه وحال الدولة ككل لأن الوضع الاقتصادي الجيد على مستوى الدولة ينعكس إيجابيًا على حال المواطن والاقتصاد الذي يواجه مشاكل وصعوبات ينعكس على حياة المواطن لأن في النهاية الاقتصاد الأساسي فيه هي الموازنة العامة للدولة والتي تخدم على كل شىء من تعليم وصحة ومأكل ومشرب.

كلما واجه الاقتصاد صعوبات كلما تأثرالمواطن

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: " كلما واجه الاقتصاد صعوبات كلما تأثرالمواطن، فعندما يتأثر اقتصاد الدولة بفعل أزمات وحروب بالتأكيد تتأثر حياه المواطن ويكون التأثير مباشرا".

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّه بمراجعة بسيطة لحجم الاستثمارات بخطط التنمية على مدار الأعوام الماضية يتضح استحواذ سيناء على النصيب الأكبر في تدفق الاستثمارات ليتجاوز حجمها 400 مليار جنيه ومستهدف الوصول بها إلى تريليون جنيه الفترة المقبلة.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ ما تم إنفاقه من استثمارات في مختلف القطاعات، سواء البنية التحتية أو التعليم أو المجتمعات العمرانية يهدف إلى توطين الاستثمارات في سيناء، وهذا بالنسبة إلى الاستثمارات المباشرة.



وتابع: «سبق خطط تنمية وتعمير سيناء تكثيف الجهود حول إرساء عملية الاستقرار الأمني في هذه المنطقة وتطهيرها من البؤر الإرهابية كبداية وتلك المرحلة استغرقت تكلفة مالية باهظة ناهيك عن أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية».

سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي محمد عز الدين، قال إنّ سيناء بدأت مرحلة جديدة منذ عام 2014، فقد شهدت تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار عبر محاربة الإرهاب، مشددًا على أن سيناء أصبح لها شكل جديد يعبر عن عظمة الدولة المصرية.

وأضاف عز الدين، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية غيرت الحياة بالكامل إلى الأفضل في سيناء مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد بدأ مشروع تنمية سيناء، ثم جرى إنشاء جهاز المشروعات الذي وجه جزءً كبيرا من نشاطه إلى تنمية سيناء بشكل كبير.

وتابع الكاتب الصحفي: «تغيير أنماط الحياة المحلية بشكل كبير كان تحديًا لم يكن موجودًا في سنوات سابقة، ومع تغير الحياة بشكل كامل من توفير البنى التحتية وإقامة المشروعات ومد شبكات الحماية الاجتماعية ومنها التعليم والصحة بالإضافة إلى التنوع ودمج مواطني سيناء في خطط الدولة الشاملة، وبالتالي زيادة الأجور وغيرها من الأمور التي استفاد منها أهالي سيناء».