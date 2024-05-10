تناول الموز مفيد لمرضي التهاب المفاصل والربو لهذا السبب

ووفقا لأخصائية التغذية فيرونيكا جوساكوفا، يعد الموز أحد أكثر الأطعمة الصحية في النظام الغذائي للأشخاص المصابين بأمراض مثل التهاب المفاصل أو الربو.

وأشارت خبيرة التغذية جوساكوفا إلى أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أو الربو يمكنهم الاستفادة من تناول الموز، حيث أن ثماره غنية بالمواد التي تحارب الالتهاب بشكل فعال على وجه الخصوص، فهي مصدر ممتاز للفيتامينات A وC، وبعض فيتامينات B، وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والسيليكون والحديد.

وقالت جوساكوفا في تعليق لموقع News.ru : "على سبيل المثال، فيتامين B6 الموجود في الموز يقلل من مخاطر العمليات الالتهابية ويحسن أداء الجهاز المناعي".

أوصت خبيرة التغذية بإعطاء الأفضلية للفواكه الخضراء غير الناضجة - فهي تحتوي على كمية أقل بكثير من السكر بالمقارنة مع الموز الناضج.

ما لا تعرفه عن التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر يتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام عند مكان تكوُّن المفصل. التهاب المفاصل الروماتويدي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل.

يمكن أن تتسبب بلورات حمض اليوريك التي تتكوَّن عند وجود الكثير من حمض اليوريك في الدم في الإصابة بمرض النقرس. كما يمكن أن تتسبب الالتهابات والأمراض الكامنة، مثل الصدفية أو الذئبة الحمراء، في الإصابة بأنواع أخرى من التهاب المفاصل.

تتنوع طرق العلاج وفقًا لنوع التهاب المفاصل. ويتمثل الهدف الأساسي من علاجات التهاب المفاصل في الحد من الأعراض وتحسين جودة الحياة.

من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا الفُصال العظمي، والذي يسبب أضرارًا تتمثّل في بلى وتآكُل غضروف المفصل؛ وهو الطبقة الصلبة الملساء الموجودة في أطراف العظام حيث يتكوّن المفصل.

ويعمل الغضروف كوسائد لأطراف العظام، ويُتيح إمكانية تحرُّك المفصل دون احتكاكات تقريبًا، ولكن يُمكن أن يُؤدّي حدوث أضرار في المفصل إلى تحات العظام بسبب احتكاك بعضها ببعض؛ وهو ما يُسبّب الشعور بالألم وتقييد الحركة.

يُمكن أن يحدث هذا الشكل من البلى والتآكل بمرور السنوات، أو قد يتسارع حدوثه بسبب تعرُّض المفصل لحادث أو عدوى.